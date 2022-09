“António Costa quer fazer um acordo com Luís Montenegro para voltar à solução Portela/Montijo e evitar novo estudo de impacte ambiental”

No comentário semanal de Luís Marques Mendes no Jornal da Noite da SIC, o comentador analisa o último artigo de Cavaco Silva, que considera “o melhor primeiro-ministro da nossa democracia.” Nas palavras do comentador, o importante legado do ex primeiro-ministro permite-lhe falar sempre que ache conveniente. Com a vitória de Luís Montenegro surge novamente a questão da aprovação da solução para o novo aeroporto de Lisboa. Marques Mendes considera que António Costa irá tentar um acordo com o novo líder da oposição para viabilizar a solução já existente e evitar novo estudo de impacte ambiental. O programa foi exibido na SIC a 5 de Junho.

