O gelado de Marcelo sabe a dissolução?

De acordo com o ex-deputado social-democrata, Marcelo Rebelo de Sousa tem "o tempo a seu lado" porque o Governo "já não existe" e está em "processo de decomposição", sem "agência política" e liderança de António Costa. Segundo Pedro Delgado Alves, o diferendo entre os dois palácios encontra-se "dentro do quadro de normalidade institucional", e lembra que só o primeiro-ministro pode propor ao Presidente da República a exoneração de um membro do seu Governo, não podendo a Presidência exigir isso ao chefe do executivo. "No entendimento de Marcelo Rebelo de Sousa, o caminho deveria ser outro", mas o caminho da remodelação é decidido por António Costa, acrescenta. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 03 de maio.