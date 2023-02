Habitação e Educação: crises crónicas portuguesas

O Ministério da Educação revelou esta quarta-feira, dia de emissão do Linhas Vermelhas na SIC Notícias, a conclusão do parecer que tinha pedido à Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade da greve dos professores. Para além do parecer que marca a semana sobre a luta, foi ainda tema o pacote de medidas para a habitação que será aprovado pelo Conselho de Ministros esta quinta-feira. O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 15 de fevereiro.

