Tragédia na Mouraria, Zelensky a caminho de Bruxelas

"É uma chamada de atenção para várias coisas ao mesmo tempo", diz Pedro Delgado Alves, elencando o "problema da habitação" que muitas cidades atravessam e a dificuldade de "como há acolhimento e integração de populações migrantes" em Portugal, não sendo recebidos com as condições laborais básicas e necessárias. Já Miguel Morgado relembra que, para além de Lisboa e Porto, há "imigrantes que são verdadeiros exércitos das sombras", desempenhando funções profissionais "que são importantíssimas para os portugueses", com muitos a não terem noção desse trabalho em várias áreas. "E nós ainda reclamamos com [eles] a trabalharem à chuva e ao frio". O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 06 de fevereiro.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: