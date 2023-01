Alvorada em Brasília - rescaldo do ataque à Democracia

"Por mais que custe aos bolsonaristas, não aceitar os resultados eleitorais que foram confirmados é não respeitar as instituições democráticas", defende o ex-deputado do PSD. Já para Pedro Delgado Alves, a invasão e tumultos foram prova "de uma enorme falta de inteligência política" das hostes do ex-Presidente do Brasil, cujas ações, ainda que criminosas, foram inconsequentes para a transferência de poder no país da "ordem e progresso". O Linhas Vermelhas foi emitido a 09 de janeiro na SIC Notícias.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: