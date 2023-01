Novo ano, novas remodelações

Com António Costa a remodelar novamente o seu executivo com dois novos ministros, para Mariana Mortágua diz que "há uma desarticulação entre o discurso do primeiro-ministro e a realidade do país, que é tudo menos estável". Os secretários de Estado que passam agora a ministros, Marina Gonçalves e João Galamba, são, segundo Cecília Meireles, "gerados pela máquina do Partido Socialista" e ambos "não têm peso político próprio" para liderar as áreas das Infraestruturas e Habitação, não tendo "ideias de fundo de como se resolvem estes problemas". O primeiro Linhas Vermelhas de 2023 foi exibido na SIC Notícias a 02 de janeiro.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: