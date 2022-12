Crises europeias: a credibilidade do Parlamento Europeu e a política de juros do BCE

Eva Kaili, ex-vice-presidente do Parlamento Europeu e ex-deputada do PASOK, está a ser acusada de participar num esquema de corrupção em benefício do Catar. "A sua posição é a de que não estava a aceitar subornos, é inocente, o Catar não precisava dela, não precisava de a subornar, porque ela não tinha nada a oferecer ao Catar", defende o advogado da eurodeputada grega que se diz "traída" pelos colegas, depois de apanhada em flagrante delito na Bélgica. O Qatargate e mais uma subida de juros por parte do Banco Central Europeu são os temas deste Linhas Vermelhas emitido a 14 de dezembro na SIC Notícias.

