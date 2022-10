Energia e orçamentos: os debates cheios de gás

O novo gasoduto irá assegurar a ligação entre a Península Ibérica e França, deixando para trás a ligação pelos Pirinéus. Sobre o Orçamento do Estado em debate e votação na generalidade durante esta semana, Miguel Morgado sublinha que é de "austeridade pura e dura" e que os montantes de investimento público previstos continuam por executar pelo Governo de António Costa. Pedro Delgado Alves relembra que o Acordo de Rendimentos e Competitividade assinado pelo Governo e parceiros sociais prevê a atualização das remunerações com base no aumento da inflação acima do esperado. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 26 de outubro.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: