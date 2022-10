A saída de Cotrim, a entrada de Sunak

Depois de Liz Truss apresentar a demissão, Rishi Sunak tornou-se o o terceiro chefe de Governo em sete semanas no Reino Unido e, com ele, o plano de cortes de impostos de Truss para os mais ricos foi abandonado. Em Portugal, o atual líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, não será novamente candidato nas eleições internas que foram antecipadas, com o primeiro-ministro António Costa a acusar o partido de querer "imitar" o Chega. Uma posição criticada por Mariana Mortágua e Cecília Meireles nesta emissão do Linhas Vermelhas, emitido na SIC Notícias a 24 de outubro.

