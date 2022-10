5 de Outubro em revista: recados presidenciais, propostas salariais e reconquistas territoriais

Um "discurso errático" e "deslocado", de acordo com Miguel Morgado, que não concorda com o paralelo feito pelo Presidente da República no 5 de Outubro com o ano de 1922, não entendendo a "relevância" num contexto em que não existe o perigo de uma nova ditadura em Portugal. Pedro Delgado Alves não concorda que a analogia histórica de Marcelo Rebelo de Sousa seja "um absurdo", pelas "tentações e sinais" iliberais observadas por toda a Europa e pelo lastro de uma pandemia, e que teve "elegância" na demonstração da sua "autoridade" ao alertar para alianças com populistas não democráticos. Já depois dos discursos do dia, António Costa aproveitou para voltar a afastar o cenário de recessão em Portugal, mas admitiu que o país "vai crescer menos do que este ano". Os últimos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia, com as tropas do país invadido a avançar no Donbass, foram também tema de uma análise mais breve neste Linhas Vermelhas emitido na SIC Notícias a 05 de outubro.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: