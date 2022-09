Pôr os pontos nos is: incompatibilidades, impedimentos e Itália

O deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS volta a sublinhar o pedido de desculpas à Iniciativa Liberal depois de a deputada do PS Isabel Guerreiro ter pedido que uma intervenção do deputado Carlos Guimarães Pinto, dirigida à ministra da Coesão, fosse apagada das gravações do Parlamento e excluída da ata da reunião da Comissão de Administração Pública, Ordenamento e Poder Local, e que o que foi dito "foi inaudito" e "não corresponde à nossa visão da vida parlamentar". Sobre o caso de empresas do marido da ministra terem recebido fundos comunitários, Miguel Morgado relembra a importância da "ética republicana" como sendo "anti-nepotista", algo que julga que o atual Governo não pratica. O ex-deputado fala em "nebulosa conceptual" em relação ao recebimento de fundos de 133 mil euros através das empresas. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 28 de setembro.

