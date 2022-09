Putin prolonga a guerra e o Governo estende o debate sobre medidas

"Putin e a liderança russa estão em apuros", refere o ex-deputado social-democrata, relembrando o "colapso do pessoal" da Rússia, com o número elevado de baixas e a "instabilidade na chefia de comando no terreno" resultante do sucesso "surpreendente" da Ucrânia. Para Miguel Morgado, Putin está no seu discurso "gradualmente a converter" o país invadido "num mero campo de batalha" contra o Ocidente. Segundo Pedro Delgado Alves, do que foi anunciado, a comunicação ao país acabou por ser "uma demonstração de fraqueza", e considera que a mobilização proposta pelo presidente russo é "um presente envenenado", degradando assim ainda mais "a moral da opinião pública" na Rússia. O Linhas Vermelhas foi exibido a 21 de setembro na SIC Notícias, tendo sido momentaneamente interrompido em direto pela intervenção do presidente Zelensky na Assembleia Geral da ONU.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Adolfo Mesquita Nunes, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: