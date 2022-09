Famílias primeiro, truques depois?

Os cálculos apresentados pelo Governo sobre as contas da Segurança Social dão o tiro de partida para mais uma emissão do Linhas Vermelhas. Segundo a deputada bloquista, agora é certo que o "truque" do Governo foi desmontado e "vai haver um corte" nas pensões, depois de "garantir aos portugueses que a sustentabilidade se conseguia com emprego e salários, em vez de cortes e congelamentos". Cecília Meireles recorda as palavras de António Costa em junho passado, ao anunciar o "aumento histórico das pensões", para agora resultar, segundo a ex-deputada do CDS, num corte de mil milhões de euros nas pensões depois de "antecipar um aumento". "Eu não consigo perceber como é que alguém consegue confiar nestas contas", diz Cecília Meireles. O Linhas Vermelhas foi emitido na SIC Notícias a 19 de setembro.

