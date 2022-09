Mergulho no estado da União Europeia

Na União Europeia querem-se ainda tetos aos lucros das renováveis, e também uma taxa sobre as empresas de combustíveis fósseis. "Justiça na repartição de sacrifícios" que são de saudar, de acordo com o deputado socialista, "numa situação sem precedentes". Miguel Morgado afirma que ficou com "a impressão que a Presidente da Comissão Europeia" foi discursar "sem mandato para não dizer nada de específico". "Apontou mais para o médio prazo do que o imediato", com medidas "pouco específicas" para um mercado da energia "muito complexo". O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 14 de setembro.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Adolfo Mesquita Nunes, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: