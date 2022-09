A análise da entrevista de António Costa por Cecília Meireles e Mariana Mortágua

"Só faltou a António Costa pedir desculpa aos pensionistas por tê-los enganado", afirmou Cecília Meireles, em noite de estreia no programa Linhas Vermelhas, a propósito das declarações do primeiro-ministro em entrevista à TVI/CNN Portugal. Também Mariana Mortágua sublinhou a falha do Governo perante o pensamento das pensões: "É óbvio que o que vai acontecer aos pensionistas é um logro". Linhas Vermelhas foi transmitido na SIC Notícias a 12 de setembro.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: