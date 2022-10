O primeiro Estado da Nação da maioria absoluta e as últimas horas do Governo Draghi

Se para o deputado socialista, o discurso do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, foi um dos contributos importantes do dia na Assembleia da República, falando dos desafios das alterações climáticas e os seus efeitos na seca extrema e nos incêndios que afligem Portugal, para o ex-deputado social-democrata há que lamentar o papel de António Costa como o "agitador partidário mais agressivo, mais deselegante de todos os dos grupos parlamentares". Pedro Delgado Alves sublinha ainda o anúncio do primeiro-ministro de trazer mais apoios às famílias e empresas a partir de setembro. Linhas Vermelhas foi transmitido na SIC Notícias a 20 de julho.

Um debate de ideias sobre temas nacionais e internacionais. Na SIC Notícias à segunda-feira, com Mariana Mortágua e Adolfo Mesquita Nunes, e à quarta, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Ouça aqui outros episódios: