A Censura de Ventura e os planos de Lagarde

"Um dia parlamentar francamente mau, uma enorme perda de tempo", de acordo com Miguel Morgado, que admite que os verdadeiros "propósitos" do Chega eram o de "ofuscar a eleição de Luís Montenegro e aquela que é uma grande mudança do PSD", de uma forma completamente "displicente". Pedro Delgado Alves concorda com o diagnóstico sobre o "oportunismo" do partido que André Ventura lidera, mas que não colocou o PSD "numa situação assim tão difícil". "O Chega começará a ficar cada vez mais conhecido como um partido com este perfil de intervenção, sem grande profundidade, procurando o chavão fácil", remata o deputado socialista. O Linhas Vermelhas foi exibido na SIC Notícias a 06 de julho.

