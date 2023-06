2013: Portugal sob resgate, troika sem dar folga, grandoladas nas ruas

Em 2013 tivemos que cortar 1,3 mil milhões na despesa, houve Orçamentos chumbados por suspenderem subsídios de férias de trabalhadores e reformados e cortarem baixas e subsídios de desemprego, e o Tribunal Constitucional tornou-se o alfa e o ómega da política portuguesa. Vítor Gaspar demitiu-se, Portas bateu com a porta, Passos não o deixou sair, Cavaco chamou António José Seguro, o PS disse 'não' e a AD foi dando a volta.

Eanes, Sampaio e Soares fizeram neste ano o que cavaco fez há dias- queixaram-se do estado da pátria. E os media viveram quase monofocados - a competir com a crise houve pouco mais do que dois temas: o Offshore Leaks, que apanhou portugueses numa rede off shore de fuga ao fisco; e o caso Snowden, que nos alertou para uma rede de espionagem eletrónica dos EUA. Do Vaticano chegou um gesto inédito, a renúncia do papa Bento XVI e a eleição do Papa Francisco. E por cá, o Vasco Palmeirim pôs a rádio a cantar o "Vivi", uma rábula a Vítor Gaspar, que foi uma peça-chave nesta história.