2019. Um país "infestado" de comentadores dá bons Presidentes?

Marques Mendes, Ana Gomes e Sebastião Bugalho vieram ao Liberdade para Pensar falar do comentário na política e da política no comentário. O pretexto foi a capa do Expresso que em março de 2019 nos contava haver 95 políticos a comentar nos media. Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Belém e nem Ana Gomes nem Marques Mendes, ambos comentadores semanais na SIC, se põem de fora. "Talvez daqui a um ano e meio juntamo-nos aqui para um debate sobre essa matéria", sugeriu Mendes. E Ana Gomes concorda com o timing - um e outro consideram relevante saber se há ou não legislativas antecipadas, porque se as lideranças do PS e do PSD mudarem, as presidenciais também mexem. Sebastião Bugalho, que também comenta na TV, espicaçou a conversa, num episódio sobre o ano em que Costa matou a geringonça, Rui Rio deu um trambolhão, e André Ventura aterrou no Parlamento português.