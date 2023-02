2022. A guerra voltou, a rainha morreu e o Costa absoluto "reboca uma massa inerte"

nuno fox

O país viveu o ano mais quente desde que há registos - nove meses de seca, seis ondas de calor. O banqueiro João Rendeiro foi encontrado morto na sela, na África do Sul. O Mundial de Futebol do Catar destapou histórias de corrupção e pôs Cristiano Ronaldo no banco. E o MP somou derrotas: os acusados ex-ministro Azeredo Lopes e o autarca Rui Moreira esperaram anos, mas foram absolvidos. No Irão, manifestações de mulheres agitaram o regime, após a morte de uma jovem detida por recusar o véu islâmico. E no Reino Unido, caiu o primeiro-ministro Boris Jonhson, mas o choque foi a morte da rainha Isabel II. Também perdemos Paula Rego, Eunice Munoz, Jô Soares, Mikail Gorbachov, Fernando Chalana, Gal Costa. A população da Terra atingiu 8 mil milhões. Mas a partir de janeiro, o que marcou a agenda foi a guerra, o aumento da inflação, a crise energética e as surpreendentes eleições em Portugal.

Faz um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia trazendo a guerra de volta à Europa com consequências globais; e por cá faz um ano que António Costa conquistou uma inesperada maioria absoluta após sete anos no poder. O mundo mudou. O país nem por isso. Neste Liberdade para Pensar, o debate faz-se com Miguel Sousa Tavares, polémico colunista do Expresso e um olhar contra a corrente sobre a guerra na Europa, e Sérgio Sousa Pinto, deputado e comentador, mais alinhado na guerra, mas um desalinhado por natureza.