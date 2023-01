1973: Jovens, livres e “doidos”. O nascimento do Expresso e o princípio de uma nova era

ana brigida

No novo podcast do Expresso, Ângela Silva conversa com Marcelo Rebelo de Sousa e Fernando Ulrich sobre o fim do Estado Novo e o nascimento do Expresso em 1973. Não perca o episódio de estreia de ‘Liberdade para Pensar’.

mário henriques

50 anos de História: o que se tira das manchetes do Expresso para o debate que importa fazer hoje? Todas as semanas, ao longo de 2023, Ângela Silva, Cristina Figueiredo e Paulo Baldaia partem ano a ano com convidados especiais: políticos, economistas, artistas, figuras que marcam a sociedade portuguesa. Ao todo, 50 debates sobre 50 anos de Portugal. Sem dogmas, para pensar o mundo. Todas as sextas-feiras, com Liberdade para Pensar.