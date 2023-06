Rogeiro sobre a barragem de Nova Kakhova: “Os russos tinham receio de que pudesse haver um avanço ucraniano muito rápido até à Crimeia”

No Leste Oeste desta semana, Nuno Rogeiro relembra que as grandes batalhas da história demoraram meses e dá o exemplo das batalhas de El Alamein, em 1942, no Egipto, entre as forças britânicas, alemãs e italianas, que começaram no verão e duraram até novembro. “As forças armadas ucranianas abriram uma bolsa que significa a libertação de 15 aldeias na zona de Zaporíjia, mas é uma progressão muito lenta”. A sabotagem da barragem de Nova Kakhovka criou uma terra de ninguém na zona de Kherson: “O primeiro objetivo dos russos com a destruição da barragem era impedir que os ucranianos progredissem rapidamente até à Crimeia”.