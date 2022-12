Marrocos e o futebol (mais do que futebol, geopolítica)

“Dizer que Marrocos é um país africano, é o mesmo que dizer que os Estados Unidos são um país americano”, refere Nuno Rogeiro. Um país de maioria muçulmana, periférico da Europa. Um país árabe do Magrebe (a União do Magrebe Árabe foi criada em 17 de fevereiro de 1989, através do Tratado de Marraquexe, em que os Estados-membros, Argélia, Tunísia, Líbia, Marrocos e Mauritânia, têm livre-circulação de pessoas, serviços, mercadorias e capitais, que é muito mais atlântico que mediterrânico. Pró-ocidental, mantem boas relações com a Palestina e também com Israel. Encontra-se, neste momento, a fazer história, ao atingir a melhor marca de sempre de um país africano em campeonatos do mundo, e o mundo está atento. “Marrocos é muito mais que um país do norte de África”. O programa foi emitido a dia 11 de dezembro, na SIC Notícias.

dr

A análise de Nuno Rogeiro sobre os temas que marcam a atualidade internacional. Todos os domingos, às 14h, Leste/Oeste na SIC Notícias e em podcast. Ouça mais episódios: