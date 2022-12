A Ucrânia tem força suficiente para levar a ofensiva mais longe?

Os pontos quentes da guerra na Ucrânia desta semana em análise no Leste/Oeste de Nuno Rogeiro. A questão da semana é se a Ucrânia tem força suficiente para continuar a ofensiva e se a Rússia tem força suficiente para continuar a defender as frentes de combate. A suspeita que a guerra foi orquestrada por apenas 6 pessoas, incluíndo Putin, o fim da polícia da moralidade no Irão a instabilidade na África do Sul foram outros temas em destaque deste programa exibido na SIC Notícias a 4 de dezembro.

