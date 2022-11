As frentes da "guerra religiosa" e a despedida de Bolsonaro

"Pela primeira vez, as forças ucranianas acham que convencionalmente estão a ganhar esta guerra", considera o comentador, numa semana em que o regime russo intensificou o discurso da "guerra religiosa", justificando a perpetuação da invasão como fazendo parte de "uma guerra contra o mal, contra o satanismo". Na Rússia, há preocupações provocadas pelos recentes ataques informáticos aos arquivos do Banco Central da Rússia, com hackers de origem ucraniana a conseguirem capturar milhares de ficheiros e dados sobre a economia russa. O resultado das eleições presidenciais brasileiras foi também tema em análise neste Leste/Oeste emitido na SIC Notícias a 06 de novembro.

