A tortura russa em território ucraniano

No último dia do velório de Isabel II, Nuno Rogeiro analisa neste Leste/Oeste em podcast toda a logística e a política que rodeia a cerimónia fúnebre da soberana britânica. Putin endereçou as suas condolências, mas os representantes russos acabaram por não ser convidados para "o último adeus" de Isabel II. O comentador fala ainda dos "massacres" e de "novas evidências de tortura" em alguns dos corpos exumados em Izium, na Ucrânia, alguns com as mãos amarradas nas costas e com corpos de crianças presentes. A presidência da República Checa na União Europeia já exigiu a criação de um tribunal internacional especializado e direcionado para os crimes de guerra que estão a ser cometidos no território ucraniano. O Leste/Oeste foi exibido na SIC Notícias a 18 de setembro.

