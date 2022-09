A melhor defesa é a defesa

Portugal tem que estar preocupado com as questões de defesa nacional, afirma Nuno Rogeiro no seu comentário semanal, aproveitando o discurso de Olaf Scholz em que o chanceler alemão propõe um sistema de defesa anti-míssil na Europa. As últimas movimentações e ofensivas em terreno ucraniano também mereceram destaque, bem como a ameaça de desastre nuclear em Zaporizhia. Uma palavra também para o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachov. O programa foi exibido a 4 de setembro na SIC Notícias.

