Não há descanso na frente de combate na Ucrânia

Com a NATO a fazer exercícios no mar Negro, com navios da Bulgária, Roménia e Turquia, o porto de Odessa continua a ser um alvo altamente frágil neste conflito, tendo sido atacado um dia depois do acordo estabelecido para a exportação de cereais a partir desse mesmo ponto. Nuno Rogeiro, nesta emissão do Leste/Oeste exibido na SIC Notícias a 24 de julho, faz um balanço das sanções económicas impostas à Rússia, mostrando ainda os "grandes clientes da energia fóssil russa", com EUA, Canadá e Suíça no topo da lista. Os escândalos bancários na China e o papel de Donald Trump no ataque ao Capitólio por parte dos seus apoiantes foram ainda temas presentes neste comentário.

