“'O que é isso que levais no regaço? É Covid?', 'São micoses, Senhor!'”

"Qual é a surpresa? Nós sempre tivemos muito jeito para ficar aquém da média europeia. Não é milagre. Milagre era se o coronavírus, no organismo dos portugueses, se transformasse em Omega 3. Ou se transformasse em doenças menos graves." Nessa altura, o milagre das micoses tardava em acontecer, por isso na Assembleia da República punha-se de lado as zaragatoas para dar tempo de antena às zaragatas a propósito das celebrações do 25 de Abril. Mesmo sem a promessa da presença de Lula da Silva. Assim se debatia o dia da Liberdade, com a dita desaparecida há mais de um mês.