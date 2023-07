“Vai ficar tudo bem como, se isto é Portugal e nunca esteve tudo bem, em 900 anos? E ia ficar agora.”

Numa semana que tinha ficado marcada pelo regresso da Telescola, até o humorista vestiu as calças à boca de sino. Os anos 70 estavam de volta. E com o pico da pandemia a apontar para o fim de maio, como a ministra Marta Temido tinha prevenido, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional quis marcar o regresso da competição precisamente para essa altura. Claro que havia cautelas, certamente. Por exemplo, por causa do distanciamento social, seria impossível jogar em 442. As equipas teriam de jogar em 1111111. Que, em transição ofensiva, se desdobraria num 1111111. A consciência a falar mais alto.