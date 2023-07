“Ainda se lembra de como era a civilização?”, questiona Ricardo Araújo Pereira nesse bizarro ano de 2020 em que um petisco de um senhor em Wuhan mandou toda a gente para casa. E nós? Ainda nos lembramos de como foram esses estranhos anos de pandemia? Óculos de natação, máscaras de mergulho, acetatos, e, acima de tudo, muita imaginação, talvez ajudem a recordar. Estas foram as condições com que os nossos profissionais de saúde enfrentaram o desafio. “O SNS precisa de investimento? Não precisa nada, precisa de uma pandemia para arrebitar”, sugere o humorista. Hoje, sabemos que nem isso ajudou. Recorde o ano das máscaras e do álcool gel com o programa Isto é Gozar com Quem Trabalha em podcast