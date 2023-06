“Surpreendentemente o alinhamento de Saturno com Mercúrio não indicou que em março o mundo ia acabar todo”

"Nem vaticinar, nem vacinar. Não temos nada que nos ajude contra o corona". Nesta viagem do Isto é Gozar Com Quem Trabalha em podcast ao longínquo ano de 2020, revisitamos com Ricardo Araújo Pereira as previsões dos astrólogos para o ano em que fomos todos com papel higiénico para casa e de máscara para a rua. Mas é verdade que pode ter sido tudo uma conspiração do Universo. Mais tesos e teimosos que os astros, só mesmo os idosos em 2020. "Não querem ficar em casa. Alguém meta o Preço Certo a dar o dia todo, se faz favor", foi o pedido deixado pelo humorista. Não se concretizou, por incrível que pareça.