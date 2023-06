“A covid-19 é como o eléctrico 28: há cá, mas é mais para estrangeiros.” Recorde aqui a estreia do Isto é Gozar com Quem Trabalha

Regressamos a 1 de março de 2020 com o primeiro Isto é Gozar Com Quem Trabalha, emitido uns dias antes da covid-19 obrigar os portugueses a um confinamento inédito: “Pânico. Há um vírus à solta, que contamina pessoas em todo o mundo. Menos aqui. No momento em que estamos a gravar, dois portugueses apanharam lá fora; um escritor chileno apanhou cá. Portugueses em Portugal não apanham.” Oiça aqui a estreia do programa de Ricardo Araújo Pereira na SIC