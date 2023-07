Despertadores, cartões do ginásio, e irritações pré-férias

Neste que é o último Irritações antes de uma paragem para férias de verão, Carla Quevedo fala precisamente sobre isso: férias. Mais concretamente, a comentadora surge irritada com tudo o que acontece antes de viajar para qualquer destino, e aponta uma solução: "Reservar dois dias antes de ir, resolver tudo. E nesses dias, é o sossego, não se passa nada". Luís Pedro Nunes apresenta a teoria sobre o porquê de várias pessoas acordarem antes dos despertadores tocarem, com Luana do Bem chateada com os ginásios que ainda têm as políticas de cartão para a entrada. Já José de Pina afirma que "não é unicórnio quem quer", com um dos vídeos do momento. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 28 de julho, na SIC Radical, e terminou com o tema 'I Know What I Like (in Your Wardrobe)' dos Genesis. O programa regressa em setembro.