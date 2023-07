Pessoas que só falam delas, cancelamentos, e os turistas americanos

No último programa, Carla Quevedo surge irritada com o comportamento das pessoas que só sabem e só conseguem falar sobre si: "E isto não é uma fase. É mesmo uma forma de se estar na vida". Parecido à temática, o convidado desta semana, Tiago Almeida, relata vários exemplos onde as pessoas mais interrompem, quando deviam estar recatadas, levando o painel a discutir se este é um comportamento "dos betos". José de Pina fala sobre o mais recente caso de cancelamentos nos clubes de Manchester, com Luís Pedro Nunes a exaltar as teorias sobre os turistas americanos. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 7 de julho, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Like I Used To' de Sharon Van Etten & Angel Olsen.