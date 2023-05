Mudar de casa, 'código motard', e saber quando se deve dizer 'Boa Tarde'

Desde a ansiedade com o "empacotar das coisas", até ao seu transporte, chegando a uma "infestação de baratas", nada foi fácil para a comentadora: "Nós perdemos vida durante este processo, que está dividido em três atos". Luís Pedro Nunes fala sobre o 'código motard', para relatar um episódio 'chocante' de um motard que fez o seu cumprimento... a um condutor de uma bicicleta elétrica. Já Carla Quevedo lançou a questão: "A partir de quando se deve dizer 'Boa Tarde'?", com os comentários discordantes de José de Pina. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 19 de maio, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Not For You', dos Pearl Jam.