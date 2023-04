O 'Manguito' em Belém, seguradoras, e o novo tipo de personalidade

No programa desta semana, Carla Quevedo surge irritada com o que considera ser o novo "trambolho" colocado junto ao Palácio de Belém: a escultura 'Manguito', de Carlos Oliveira, um 'manifesto' ao descontentamento pela 'desgovernação': "Isto é uma cena de marketing, só. Não venha dizer que é um movimento dos descontentes e que está preocupadíssimo com o custo de vida. É tudo treta". Luana do Bem apresenta o seu mais recente episódio com seguradoras de saúde, na tentativa de realização de "seis ecografias", com Luís Pedro Nunes a apresentar um novo tipo de personalidade, dos tempos atuais. Já José de Pina irrita-se com a política de cassação das cartas de condução e as suas diferenças pela UE. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 7 de abril, na SIC Radical, e terminou com a música '(Nothing But) Flowers' dos Talking Heads.