Renovar passaportes, pedidos de casamento em público, e beijar em escadas rolantes

No Irritações desta semana, Luís Pedro Nunes apresenta uma antítese a este programa, com um tema que "tinha tudo" para ser uma verdadeira irritação, mas que acabou por correr bem - renovação do passaporte: "Devia estar num mundo alternativo, um espaço onde nada corria mal". Carla Quevedo surge irritada com pedidos de casamento em público, apresentando vários exemplos de situações que considera 'degradantes'. Já Luana do Bem aponta o dedo às pessoas, a maioria jovens, que usam as escadas rolantes para se beijarem: "Chega a uma altura em que já não sei se estou a subir as escadas ou se estou a fazer de vela". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 24 de março, na SIC Radical, e terminou com a música 'Kiss' dos Prince & The Revolution.