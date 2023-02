Jornada Mundial da Juventude, Marie Kondo, e humidade

No episódio desta semana, Luís Pedro Nunes, depois de concluir o tema da última semana (empregados demasiado atenciosos), traz para debate as últimas polémicas em torno da Jornada Mundial da Juventude. O comentador discute, em específico, os alegados preços das casas para a semana do evento: "A questão que eu coloco é: mas alguém vai mesmo alugar quartos aos preços que temos estado a ver?", fazendo comparações com estadias mais prolongadas em hotéis de cinco estrelas. Carla Quevedo fala sobre as reações à "nova vida desarrumada de Marie Kondo", com José de Pina a dissertar uma aventura recente em Lisboa. Já Luana do Bem surge irritada com a humidade: "As casas são mal construídas, e não se fala nisso". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 3 de fevereiro, na SIC Radical, e terminou com a música 'Georgia', de Boz Scaggs.

