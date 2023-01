Experiências Imersivas, o primeiro banho do ano e dados sobre Portugal

No primeiro programa de 2023, José de Pina surge irritado com as exposições ou experiências imersivas e dá o contexto sobre a situação: “Irrita-me quem vende gato por lebre. E irrita-me mais quem faz isso, com a ideia de que o ‘gato é melhor do que a lebre, colocando uns temperos’. É um efeito caldo Knorr. E é isso que acontece com as experiências imersivas de artistas plásticos, que estão na moda". Carla Quevedo, depois de voltar à temática sobre a quantidade de água que devemos beber, aborda "o primeiro banho do ano". Já Luís Pedro Nunes apresenta alguns dados sobre Portugal. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 6 de janeiro, na SIC Radical.

