Restauração bizarra, regatear, e Fernando Santos no geral

Esta semana no Irritações, José de Pina traz alguns exemplos do que considera ser a 'restauração bizarra': "Comer uma mariscada enquanto se escolhe um carro? Beber um copo enquanto se corta o cabelo? Por mim, é o vive e deixa viver". Luana do Bem, e em vésperas do Mundial do Catar, analisa uma conferência de imprensa de Fernando Santos, com Luís Pedro Nunes a falar sobre a arte do "regatear". Já Carla Quevedo aborda as "roupas para mulheres adultas com bonecos da Disney". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 18 de novembro, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: