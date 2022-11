Nómadas digitais, pessoas com dúvidas de tecnologia, e papéis no para-brisas

No Irritações desta semana, Carla Quevedo volta a um assunto já discutido - nómadas digitais - para falar sobre o "preconceito irritante" em torno do estatuto: "Toda a narrativa que se formou, sobretudo a que é defendida à esquerda do PS, que diz que vamos ser invadidos por pessoas com benefícios fiscais e derivados, toda esta ideia está a irritar-me imenso. Eu vou defendê-los". Luana do Bem comenta as pessoas com dúvidas de tecnologia, com José de Pina a abordar a mudança de marketing dos "papéis que se colocam no para-brisas". Já Luís Pedro Nunes explica o papel dos seus "auxiliares de recuperação". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 11 de novembro, na SIC Radical.

