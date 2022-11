Nova ronda pelos chás, pessoas que comem e fumam em comboios, e Mondrian virado ao contrário

No programa desta semana, Luís Pedro Nunes decide regressar à sua irritação de há oito dias, e volta a falar sobre chás e os seus diversos sabores. Luana do Bem mostra-se chateada com as pessoas que fumam e comem nas viagens de comboio, com José de Pina a dar "desenvolvimentos no caso dos estabelecimentos de restauração e similares", à luz da lei. Já Carla Quevedo comenta a polémica sobre um quadro de Mondrian que, dizem, poderá ter estado 75 anos virado ao contrário. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 4 de novembro, na SIC Radical.

d.r.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: