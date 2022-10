Dores de cabeças e comprimidos, chás, e preconceitos sobre desligar o telefone na cara

Esta semana no Irritações, Luana do Bem lança para debate a questão dores de cabeça vs. comprimidos. "Irrita-me que me digam que têm dores de cabeça mas depois recusam-se a tomar um comprimido. É porque não têm realmente nem sabem o que é ter uma dor de cabeça", afirma. José de Pina fala sobre a expressão 'Então se é assim também quero!', com Carla Quevedo a discutir o preconceito sobre desligar o telefone na cara. Já Luís Pedro Nunes surge irritado com a quantidade de aromas disponíveis para os chás. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 28 de outubro, na SIC Radical.

