Apps sinistras e mórbidas, roupa cropped, e álcool gel

No programa desta semana, José de Pina surge com o tema das aplicações para telemóvel, citando alguns exemplos daquelas que considera como as "mais sinistras e mórbidas", o caso da My Heritage, que joga com "o sentido da vida" ou mesmo com a "exumação de um cadáver". Carla Quevedo debate a "roupa cropped" e a alegada traição de Adam Levine, com Luana do Bem a irritar-se "com ela própria" e também com o álcool gel, depois de "um pequeno susto de Covid". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 23 de setembro, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: