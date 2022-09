Anedotas, prédio Coutinho, e pessoas que não se sabem comportar em público

No episódio desta semana, Luís Pedro Nunes traz como irritação o ato das pessoas que tentam contar anedotas, o que o faz ter saudades daquele que era apelidado de 'o tipo que contava anedotas'. Carla Quevedo discute a campanha de poupança de água, com José de Pina a voltar a falar sobre o prédio Coutinho, em comparações com os projetos do novo aeroporto: "Vocês vão ver que o prédio Coutinho vai abaixo e que o novo aeroporto aparece, porque as duas coisas estão ligadas". Já Luana do Bem argumenta sobre pessoas/famílias que não se sabem comportar em espaços públicos. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 9 de setembro, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular.