Férias, discussões na praia, e pessoas que obrigam outras a beberem álcool

Luana do Bem mostra-se chateada com as pessoas que obrigam as outras a beberem álcool, sem essas terem vontade para tal: "Estive de férias e quando pedia uma bebida sem álcool faziam um escândalo. Porquê?". Dentro da temática das férias, José de Pina ressalva que esse é o período que provoca o "embrutecimento humano", dando vários exemplos que sustentam a sua ideia. Carla Quevedo questiona o motivo de pessoas discutirem na praia, com Luís Pedro Nunes irritado pela falta de compreensão sobre o que é, realmente, um abatanado. Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 2 de setembro, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: