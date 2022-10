TAP, dono da Prozis, e discussões com entregadores da Uber Eats

No programa desta semana, Luana do Bem recupera o seu tema das férias que não gozou para relembrar que, um mês depois do sucedido, ainda não conseguiu o devido reembolso. "Falta-me um papel que tem de vir da TAP. E depois recebo e-mails da companhia a dizer que tiveram semanas difíceis. Todos temos!". Carla Quevedo conta episódios vividos com entregadores da Uber Eats, para afirmar que não voltará a usar os serviços da marca. Luís Pedro Nunes volta ao assunto do dono da Prozis, e da resposta dada pós-polémica, com José de Pina a surgir irritado com as pessoas "que estão sempre a fazer ruídos percussivos".

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: