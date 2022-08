Pessoas que demoram décadas a tirar um curso, a farsa do minimalismo, e interações no LinkedIn

Esta semana, o painel do Irritações é composto unicamente no feminino. A convidada Joana Gama surge irritada com o minimalismo, que apelida como "farsa", recuperando também uma irritação anterior sobre expressões como 'Boas', ou 'Alô'. Carla Quevedo comenta as pessoas que "demoram décadas a tirar um curso" e irritando-se com as pessoas que "demoram imenso a responder no WhatsApp". Já Luana do Bem fala sobre Karts, e interações no LinkedIn.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: