Miguel Góis: “Há pessoas que estão a fazer comédia e não estão muito interessadas na comédia mesmo”

Como é que podemos saber quem é o Miguel Góis, a título individual, enquanto humorista? Pois, eu diria que, por enquanto, não vão saber. Na verdade, eu sou guionista - acho que somos os quatro. E a natureza de ser guionista é justamente essa, não nos revelarmos. Há muita gente que não percebe isto, mas o papel do guionista é fazer o ator brilhar. Neste caso o meu papel é fazer o Ricardo brilhar. Não é fazer-me brilhar, o meu trabalho é ficar justamente na sombra. É essa a natureza do trabalho do guionista.

O Ricardo Araújo Pereira, no podcast “Expresso da Manhã”, com Paulo Baldaia, mencionava que Jon Stewart do passado interessava mais do que o do presente. Parece-me que está mais panfletário.

Tenho essa ideia também do Stephen Colbert. Acho que o que aconteceu ali foi o fenómeno Trump. É possível que eles tenham até razão. Parece-me que ficaram muito traumatizados com o Trump ser presidente e com as suas políticas. E isso levou-os ali para um tom mais político e menos humorístico.

O Gregório Duvivier, que tem um programa do género no Brasil, o “Greg News”, dizia aqui no podcast que com um país tão tendencialmente a cair para o fascismo não conseguia desligar essa questão de ter de atacar esse poder. Isso vai ao encontro do que estás a dizer.

Percebo essa reação, mas isso implica sempre de alguma forma desligar ali um botão da comédia, não é? Como estás engajado, de repente não podes fazer piadas sobre o rival do teu inimigo. Ou seja, implica sempre desligar um bocadinho ali. “Agora não podemos fazer piadas sobre o Biden, ou sobre o Lula...” A certa altura já começamos a duvidar da natureza humorística daquele programa, no sentido em que o objetivo não é fazer rir. É só sobre um dos lados.